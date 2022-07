Elisa Isoardi, il suo allenamento sensuale infiamma Fregene -FOTO

Elisa Isoardi infiamma la spiaggia di Fregene, con un sensuale allenamento

Aspettando che inizi la nuova stagione televisiva, Elisa Isoardi si allena in spiaggia, con il suo personal trainer e svela alcuni segreti della sua forma perfetta. Il settimanale Gente l’ha sorpresa proprio nel bel mezzo di una sessione di fitness. La conduttrice tra qualche mese compirà 40 anni e mostra ancora curve da capogiro.

Elisa Isoardi ha una passione per il mare e lo sport all’aria aperta, tanto che ha scelto di trasferirsi a Fregene, a pochi chilometri da Roma per non rinunciarvi. Naturalmente, poi, i paparazzi sono sempre in allerta per pizzicarla con una nuova fiamma, ma lei stessa ha dichiarato di essere felicemente single.