Elodie-Diletta Leotta pazze per la Puglia: le due amiche bollenti al mare-FOTO

Diletta Leotta-Elodie, vacanza di gruppo in Puglia insieme agli amici – FOTO

Diletta ed Elodie amiche per la pelle: la conduttrice di Dazn e la cantante romana hanno deciso di trascorrere con alcuni amici le vacanze estive in Puglia. Meta che quest'anno ha conquistato il cuore di molti vip: da Damiano dei Maneskin a Monica Setta, diversi volti noti del piccolo schermo hanno “traslocato” da Porto Cervo al Salento, optando per una vacanza all'insegna del buon cibo, il mare cristallino e le antiche tradizioni.

Tra i Puglia lovers spuntano appunto anche Elodie e Diletta Leotta. Le due, legate da tempo, si mostrano in tutta la loro bellezza: prima fuori dal ristorante, poi abbracciate in spiaggia, poi a cena con gli amici. Insomma, dopo Montecarlo, sembrano proprio inseparabili.

Diletta Leotta-Elodie in Puglia, le foto che infiammano i social

In Puglia ovviamente non mancano i momenti social: Elodie e Diletta, tra una giornata sulla spiaggia, le cene al ristorante e le feste in piscina, non si fanno certo scappare qualche scatto su Instagram. Foto, naturalmente, più che apprezzate dai followers.