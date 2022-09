Elodie esce allo scoperto e confessa cosa l'affascina di Andrea Iannone

Elodie in un'intervista rivela cosa l'affascina del campione di MotoGp Andrea Iannone

Ospite di Mara Venier, a "Domenica In", domenica 25 settembre, Elodie nell'intervista a fiume ha parlato della sua relazione con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

La relazione fra Elodie e Andrea Iannone è nata da due mesi come confessa la cantante e quando la conduttrice le chiede se è innamorata, lei risponde: "Se sono innamorata? Sono in un periodo molto bello dal punto di vista sentimentale. Mi frequento con Andrea da quasi due mesi e cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo". Non solo, la cantante ha aggiunto: "Di un uomo mi affascina la genuinità e Andre è così".

Elodie in questo periodo, oltre agli impegni musicali, dopo il Festival del cinema di Venezia, sta continuando il tour promozionale della sua prima fatica cinemtografica nella pellicola in bianco e nero "Ti mangio il cuore", per la regia di Pippo Mezzapesa.