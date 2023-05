Elodie slip nero vedo non vedo: il nude look ai David di Donatello è da Oscar

Elodie incanta col suo vestito trasparente ai David di Donatello. Ma c'è chi non gradisce

Elodie non smette di stupire, la cantante si è aggiudicata anche il prestigioso David di Donatello grazie alla sua "Proiettili" nel film Ti mangio il cuore: miglior canzone originale. Il brano, scritto insieme a Joan Thiele fa parte della colonna sonora della pellicola, esordio cinematografico della cantante firmato dal regista pugliese Pippo Mezzapesa.







Nella scrittura del brano è presente anche Elisa, mentre alla produzione c’è Emanuele Triglia. Dato insieme a Elodie tra i favoriti, Diodato concorreva ai David con la canzone con "Se mi vuoi", tratta dal film "Diabolik - Ginko all’attacco!" dopo aver vinto nel 2020 con "Che vita meravigliosa", brano presente nel film "La dea fortuna" di Ferzan Ozpetek.

Elodie con lo slip nero vedo non vedo fa impazzire i fan

Per l'occasione Elodie ha scelto un abito lungo nero con trasparenze ad hoc di Valentino, corredato da un lungo mantello a strascico. Un nude-look che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan che su Instagram hanno riempito il suo post di "mi piace" e commenti. Ma è scoppiata anche una polemica. Durante la diretta della cerimonia di premiazione dei David, Elodie è stata più volte inquadrata per la gioia dei fan che sui social si sono complimentati con la cantante, mentre qualcuno ha storto il naso per il troppo spazio che le hanno dato durante la premiazione. "Elodie inquadrata tre volte...Coincidenze? Io non credo", ha scritto una ragazza nei commenti.

