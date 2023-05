Elodie slip bianco (e senza reggiseno): foto-gossip. Dolce novità con Iannone

Elodie, Iannone e la dolcissima dedica di compleanno. "Ti amo, ti stimo, sei immensa"

"TI AMO e ti STIMO sei IMMENSA. Buon compleanno amore mio". Il messaggio social di Andrea Iannone per la sua Elodie è dolcissimo. "Ti amo" con un cuore è la risposta della fidanzata nei commenti al post del pilota.

Elodie e Iannone, dolce dedica di compleanno e foto

Un post con alcune foto e video di Elodie Di Patrizi (che canta Gigi D'Alessio in macchina ad esempio) o di coppia. Scorrendo l'album eccoli in un'immagine divertente con la cantante che fa l'occhiolino e intanto mette una mano sulla bocca come a zittire Andrea, o un selfie stupendo di Andrea Iannone e di Elodie sdraiati a letto: lui che l'abbraccia teneramente, mentre lei senza reggiseno e con slip bianco scatta la foto.

Che Elodie sia sempre bella e sensuale è inutile dirlo, ma in questo scatto è soprattutto la dolcezza del loro amore che viene trasmessa ai fans.

Elodie e Iannone dolci novità: casa presa a Milano. Gossip

Elodie (che la prossima settimana sarà di scena per l'atteso concerto in un Mediolanum Forum sold out da tempo) ha festeggiato i suoi 33 anni (cena da Vittorio con gli amici, presente anche Diletta Leotta) e l'amore con Andrea Iannone va davvero a mille. Una storia nata l'estate scorsa decollata velocemente. Al punto che, i gossip, raccontano di un'altra dolce novità per la coppia. Secondo Chi Elodie e Iannone stanno per trasferirsi in un nuovo appartamento in zona San Vittore, a Milano: casa in un palazzo storico vicinissimo al centro e al cuore della movida. Per amore, dunque, il campione delle moto sta per lasciare Lugano, dove viveva da tempo, ed è pronto a traslocare in Italia.

Iannone torna con la Ducati in Superbike?

Non solo. Una seconda novità per Andrea Iannone potrebbe arrivare sul fronte sportivo. Il pilota di Vasto al termine della squalifica (che scadrà a fine 2023) potrebbe tornare a correre e lo farebbe - secondo Mowmag - magari per la Ducati, in Superbike. E per il mondo del motociclismo si tratterebbe di una bella notizia: il ritorno di uno dei piloti di maggior talento non può che far felici non solo i suoi tifosi, ma tutto il movimento delle due ruote.

