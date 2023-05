Elodie: "Amo mostrare il mio corpo. Sul palco come a letto, sono sfacciata"

Elodie: "Non lo faccio per esibizionismo ma perchè mi sento libera"

Elodie è un fenomeno in continua ascesa, la cantante conquista tutti: dai suoi fan pazzi per le sue canzoni, a quelli pazzi di lei in generale anche per la sua sensualità. Per questo mix di talento e donna sexy i grandi marchi della moda fanno a gara per vestirla e non solo. L'esempio più lampante è stato quello dell'altra sera, quando in occasione della premiazione per la miglior canzone ai David di Donatello, la cantante ha indossato non solo un abito speciale di Valentino, disegnato da Pierpaolo Piccioli. Un nude look nero che ha evidenziato tutte le sue forme e fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Ma oltre all'abito, Elodie ha concluso il look con gioielli Tiffany lasciando senza fiato la platea e diventando la regina indiscussa del red carpet.

Elodie non si nasconde più e spiega la sua doppia anima: "Mostro il corpo - svela a Repubblica - perché sono libera, stare sul palco è come fare l’amore". La cantante si batte soprattutto per le donne, è a loro che vuole lanciare un messaggio: "Da sempre sono una loro grande sostenitrice, anche se è una parola stupida, lo so. Sono una di loro, mi capiscono per quello che cerco di trasmettere: "Sii padrona della tua vita, esprimiti come vuoi". Al di là del fatto che sono sfacciata, eh, perché sono anche timida. Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera. Insieme alla musica, alla voce, ai look, il corpo è un altro passaggio. Mi piaccio se qualcuno mi piace. Un corpo è un corpo, sto bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa".