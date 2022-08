Federica Nargi, una sirena al tramonto: le foto a Formentera incantano il web

Federica Nargi in vacanza a Formentera fa perdere la testa ai fan - FOTO

Federica Nargi a Formentera lascia tutti senza fiato. La compagna dell'ex maglia del Brescia, Alessandro Matri, continua le sue vacanze sull'isola spagnola, e tra aperitivi, gite in barca e momenti di relax, regala ai follower di Instagram foto “incredibili”.







L'ultimo scatto è al tramonto: Federica Nargi immersa nel mare azzurro di Formentera è girata di spalla, occhio fisso in camera, in un posa del tutto “naturale”, come lei stessa fa notare- ironizzando- sotto il suo post: "E che fai non te la spari una foto con posa NATURALE al tramonto?'".

La foto lascia i fan davvero senza fiato: sono infatti centinaia i commenti, particolarmente positivi, dei followers. “Mamma mia, sei bellissima”, scrive un utente, “la perfezione non esist...aspettate un momento”, ironizza un altro, “sei stupenda”, afferma un altro fan, “una sirena al tramonto”, chiosa un altro.