Fitness, ecco le influencer più seguite: medaglia d'oro per Lisa Migliorini

L’Osservatorio istituito da Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’Influencer Marketing, ha analizzato le performance dei creator su Instagram del settore Sport & Fitness durante il mese di aprile 2021. Grazie a Buzzoole Discovery sono state pubblicate due classifichie: Star, per coloro che hanno più di 100 mila followers e Rising Star per i profili con meno di 100.000 follower. Al primo posto tra le "Star" c'è Lisa Migliorini (@thefashionjogger), influencer appassionata di corsa, moda e fisioterapia. Subito dopo troviamo Deborah Spinelli (@deborahfashionsport) che mixa la passione per il Triathlon con quella per l'healthy food e la cucina salutare. Sul gradino più basso del podio invece c'è Carlotta Gagna (@traininpink), che si impegna per aiutare le persone a creder edi più in se stesse e ad aumentare la propria autostima.

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Cosenza, CMO di Buzzoole: "“Dall’analisi è emerso che, in questo settore, il trend più diffuso è quello di offrire contenuti sul benessere accoppiati ai temi del fashion e dell’alimentazione. Inoltre, i post del feed sono spesso accompagnati da ampie descrizioni, che per l’abbondante quantità di testo assomigliano molto allo stile tipico dei blog. La creatività emerge poco, mentre viene posta più attenzione alla vicinanza emotiva che scaturisce dall’alternanza di momenti di vita quotidiana e sessioni di allenamento. Per quanto riguarda la scelta dei formati, è molto frequente l’utilizzo di Instagram TV ma anche quello dei Reels è uno strumento sempre più utilizzato”.

Per quanto riguarda le "Rising Stars ", invece, sul podio abbiamo in ordine: Laura Diana (@lauradiana000), dottoressa in Scienze Motorie specializzata nell'allenamento per solo donne; al secondo posto abbiamo il primo uomo della classifica, il personal trainer Mattia Valli; infine in terza posizione troviamo Lisa Alborghetti.

Vincenzo Cosenza, CMO di Buzzoole conclude: “I creator del settore Sport & Fitness stimolano i propri follower ad adottare uno stile di vita sano, all’insegna dell’equilibrio tra corpo e mente, con messaggi positivi che hanno attirato l’attenzione di numerosi brand desiderosi di avviare collaborazioni per comunicare la loro immagine. Questa particolare tipologia di creator ha dimostrato anche una grande capacità di adattamento poiché, durante il periodo di costrizione a casa dovuto al Covid-19, ha saputo adattare il proprio piano editoriale alla nuova condizione. Ad esempio, organizzando delle sessioni in diretta di allenamenti, fruibili gratuitamente. Oggi, alcuni di questi creator hanno deciso di promuovere i propri programmi di allenamento a pagamento, diventando dei veri e propri imprenditori”.