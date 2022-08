Francesco Totti paparazzato a casa di Noemi Bocchi

Francesco Totti è stato paparazzato a casa di Noemi Bocchi

I paparazzi ormai sono appostati fuori dalla residenza romana di Noemi Bochi, per pizzicare Francesco Totti e confermare con una gallery d'immagini la loro love story. Così, i fotografi del settimanale Chi sono riusciti nell'impresa: lo scorso venerdì 29 luglio, hanno beccato l'ex capitano della Roma all'uscita dalla casa pariolina di Noemi. Mentre Ilary Blasi postava alcuni scatti da Sabaudia a documentare la sua vacanza della residenza che ancora condivide con l'ex marito.

Francesco Totti pensava di essere passato inosservato e di essere uscito nel completo anonimato, a bordo del suo scooter, indossando solo un casco dalla visiera scura calata sul volto. L'attento obiettivo dei fotografi, però, lo ha sorpreso, così come qualche minuto prima avevano immortalato Noemi Bocchi con la figlia uscire dallo stesso portone, per dedicarsi alcune ore in centro allo shopping.