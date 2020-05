Frecce tricolori: fino al 2 giugno sorvoleranno tutti i capoluoghi più Codogno

Le Frecce tricolori tornano a solcare i cieli italiani, in vista dei festeggiamenti del 2 giugno, festa della Repubblica. Da lunedì 25 maggio a martedì 2 giugno, gli aerei della pattuglia acrobatica nazionale compieranno uno speciale giro d'Italia che toccherà tutti i capoluoghi di regione e Codogno, il comune epicentro del contagio da coronavirus.

"In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica - si legge in una nota del ministro della Difesa - le Frecce Tricolori effettueranno una serie di sorvoli sui cieli d'Italia", che si concluderà simbolicamente, il 2 giugno a Roma.

In questo particolare momento in cui l’emergenza sanitaria non è ancora finita, l’evento servirà ad "abbracciare simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa", hanno spiegato dal ministero.

A Milano e Codogno, il passaggio delle Frecce tricolori è previsto nella mattinata di lunedì 25 maggio, per le ore 10.30 circa, quando la pattuglia acrobatica sorvolerà il capoluogo per poi spostarsi verso il Lodigiano.

Nello stesso giorno, le Frecce sorvoleranno Trento, Torino e Aosta. Il 26 maggio Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila. Il 27 Cagliari e Palermo. Il 28 maggio Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli, Campobasso. Il 29 maggio Loreto, Ancona, Bologna, Venezia, Trieste. Il 2 giugno è prevista l’annuale manifestazione nazionale a Roma.