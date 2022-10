GF Vip, Antonella Fiordelisi svela. La schermitrice: "Mi ha scritto Totti"

Il 'Pupone' ha un passione per Antonella Fiordelisi? Lei, dal Grande Fratello Vip, confessa: "Mi ha scritto Totti"

Colpo di scena direttamente dal Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi a favor di telecamera confessa: "Mi ha scritto Totti". La rivelazione non è passata inosservata e mentre la schermitrice era in relax con gli altri gieffini Edoardo Donnamaria e Giaele, pensando di non essere osservata e ascoltata si è lasciata scappare di essere stata contatta dall'ex n. 10 della Roma, che oggi è felicemente il compagno di Noemi Bocchi.

Che cosa ha detto Antonella Fiordelesi a proposito di Francesco Totti al GF Vip?

Antonella Fiordelisi ha spiazzato le telecamere della casa più spiata d'Italia dicendo: "Mi ha scritto Totti". La regia sentendo l'affermazione ha subito staccato l'inquadratura. Quindi, ora il gossip alla frase della schermitrice sta impazzendo, tanto che via social è scattato il tam tam per capire se e quando Francessco Totti ha contattato Antonella. Subito gli utenti si sono divisi, c'è chi ritiene che sia solo una battuta per provocare Edoardo e chi la ritiene solo una 'bufala' per fare rumore in rete.