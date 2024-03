Giacche impermeabili: rischio bando, sono diventate una minaccia per la salute

Giacche impermeabili bandite? Pfas‘Forever chemicals’ minaccia per la salute

Giacche impermeabili rischiano di essere bandite dal mercato? Se lo stanno domando alcuni esperti dopo aver concluso che i Pfas - abbreviazione che indica le sostanze perfluoro alchiliche (note pure come ‘forever chemicals’, per la loro tendenza a non dissolversi), usati per la realizzazione di abbigliamento tecnico e outdoor, siano altamente nocivi per la salute dell’uomo e dell'ambiente.

I Pfas sono usate per i capi idrorepellenti perché molto efficaci nell’impermeabilizzare le superfici. Non soolo abbigliamento outdoor. Sono utilizzati in molti altrri campi di consumo, dal packaging alimentare all’arredamento e agli utensili da cucina.

La rivista statunitense Outside e uno studio pubblicato su eBioMedicine nel 2023 hanno evidenziato rischi per la salute legato alle associazioni trovate tra l’esposizione ai Pfas e alcune forme di cancro (da quello alla tiroide a quello ai reni). Il Pfoa e il Pfos - tra i ‘forever chemicals’ più noti - utilizzati nelle pentole antiaderenti, nella schiuma antincendio e in tessuti impermeabili, sono stati considerati pericolosi dall’Epa e gradualmente eliminati dalla produzione negli Stati Uniti a metà degli anni 2000.

Sul fronte legato alla produzione di capi impermeabili, il Dr. Stuart Harrad, professore di chimica ambientale all’università di Birmingham (Regno Unito), ha spiegato che i Pfas contenuti nei tessuti possono anche entrare in circolazione nel nostro organismo, assorbiti dal sudore e dalla pelle, fino a circolare nel nostro sangue.

“Sarei preoccupato per la potenziale esposizione cutanea se i Pfas presenti negli indumenti venissero a contatto diretto con la pelle. Tuttavia, poiché non sappiamo quali Pfas siano presenti in questi indumenti, non possiamo dire con certezza quali potrebbero essere gli effetti sulla salute e se questi potrebbero verificarsi a livelli di esposizione cutanea che potrebbero derivare dall’indossare tali indumenti”, le parole di Stuart Harrad alla rivista Outside.

Negli Stati Uniti, stando a quanto riporta Safer States. la California vieterà la vendita della maggior parte dei tessuti contenenti queste sostanze, New York ne limiterà l’uso nell’abbigliamento e il Colorado li vieterà nell’arredamento. I Pfas potranno essere banditi, negli Usa, complessivamente in 35 stati.