Giambruno a spasso con Ginevra. Potrebbe passare il Natale con Meloni

Dopo lo scandalo Andrea Giambruno sta cercando una certa stabilità familiare passando del tempo con Ginevra, la figlia avuta da Giorgia Meloni, in vista del primo Natale da genitori separati. Come confermano le foto di Chi, il giornalista ha portato la piccola in un villaggio a tema di Villa Borghese, a Roma, e hanno trascorso una giornata in compagnia tra giostre e pattinaggio sul ghiaccio insieme ad alcuni amici incontrati per caso. Tra loro c'erano Eleonora Abbagnato insieme alla figlia Julia, avuta dall'ex calciatore Federico Balzaretti, ma anche Flora Canto ed Enrico Brignano con i rispettivi pargoli.









Come scrive Fanpage, non è da escludere che Giambruno possa tentare un riavvicinamento a Meloni per passare almeno le feste insieme alla figlia ma nel frattempo si deve preparare a una dura battaglia legale con Mediaset. Secondo quanto riportava il Fatto Quotidiano, il giornalista vorrebbe intentare causa alla rete per "violazione personale della privacy e diffamazione a mezzo stampa". L'obiettivo è ottenere sì un risarcimento ecoonomico ma anche morale dopo essere stato messo in stand by su Rete 4 a causa dei suoi commenti fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia.