Costume

Martedì, 9 maggio 2023 Giorgia Soleri: "Società iperproduttiva", bufera: "Non conosci il lavoro" La fidanzata di Damiano dei Maneskin al mare scrive su Instagram: "Per un mondo più a misura di essere umano". I follower l'attaccano: "Non sai cos'è il lavoro" di redazione costume