Giorgia Soleri choc: "Ho tentato il suicidio, mia madre mi ha salvata" - FOTO

Giorgia Soleri racconta di aver tentato il suicidio e di essersi salvata grazie all'aiuto di sua mamma

L'influencer Giorgia Soleri ha raccontato, al Corriere della Sera, di aver tentato il suicidio nel 2017 e di essere stata salvata dalla madre, che per due mesi di è presa cura di lei. La fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin, inoltre, ha raccontato di quanto sia stato per lei doloroso affrontare la separazione dei genitori avvenuta quando lei aveva quattro anni e di essere stata vittima della depressione.

Circa il suo futuro, Giorgia Soleri vuole continuare a scrivere libri di poesie e dedicarsi alla fotografia: "Oggi comprendo che è tutto collegato: la depressione di cui ho sofferto, il dolore, l’ansia di libertà, l’aborto a 21 anni, il percorso femminista. Oscillo tra il buio e la luce, tra l’istinto a nascondermi e quello a liberarmi, anche dei vestiti. Certo, nel 2017 ho toccato il fondo e mi sono salvata per il rotto della cuffia. Ho tentato il suicidio".

Giorgia Soleri continua: "Ero depressa ma non lo sapevo, come capita a tante persone. Anche la depressione ha i suoi segnali ma possono essere diversi da persona a persona. Io stavo sempre a letto quello che mi avrebbe potuto stimolare non lo faceva più. Poi ho provato a togliermi la vita. Ero arrivata al punto zero, potevo solo risalire o soccombere. Mi ha salvata mia madre: l’hanno avvisata, è venuta a prendermi, mi ha portato a casa sua e sono rimasta lì due mesi. Di nuovo farmaci, speranze, qualche illusione. Il malessere che poco per volta cede il posto a una forma di lucidità. Quanto vorrei che questi miei racconti fossero utili a qualcuno".