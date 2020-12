Tavola, giro d’Italia (e Svizzera): Sundaybox a Palermo o pesce fresco a Erba

L'Italia della ristorazione, dei cocktail bar e di tutto quel divertimento che si può vivere tranquillamente seduti si prepara. E finalmente osti, cuochi e barman potranno tornare a far rilassare i propri ospiti. Non è desiderio folle di divertimento. Le persone hanno bisogno di socialità e momenti ricreativi.





Ad esempio, a Palermo, in pieno centro, Locale offre una lista di dolci decisamente invitante. Il design di questo spazio è siciliano, caldo e internazionale. Osteria moderna perfetta per una cena easy o un pranzo in famiglia, cocktail bar d'eccezione, Locale è frequentato da persone molto diverse tra loro, tutte in cerca di un momento di relax. Aperto dal 2017, in queste settimane propone anche la formula Sundaybox, un pranzo della domenica formato 'delivery', a prezzi modici, con cibi di qualità e in 2 varianti: Accarne e/o Appesce, entrambi con vino omaggio.

Molto più a Nord, in Friuli, Michele Piagno, barman molecolare di livello assoluto, già nel 2011 aveva brevettato Sweet & Sour Glow, un liofilizzato per realizzare divertenti cocktail flou. “Soprattutto oggi però non c’è bisogno di guru”, racconta. “Chi sta dietro il bancone deve sorridere e regalare qualche istante di felicità. Non annoiare con spiegazioni o show spesso egocentrici”. Con la sua famiglia, tra un impegno e l’altro, Michele gestisce da tempo l’enoteca Vecchia Pretura, a Codroipo (UD), dove il buon bere si mescola a piatti della tradizione.





A Como, invece, la Locanda dei Giurati, aperto dal 13 dicembre per pranzo, propone carni di tutto il mondo cucinate alla brace. Qualche mese fa il locale ha fatto parlare di sé con una divertente gara a chi mangiava più arrosticini, ma è soprattutto il posto giusto per gustare tutto l’anno carne Grass Fed, ovvero di bovini nutriti solo al pascolo. Chi cerca un regalo particolare, può scegliere una gift card della Locanda, per un pranzo o una cena da re.





Non lontano, a Lainate (MI), invece LaBottega punta sulla pizza verace napoletana, in questo caso è anche ecologica. Il forno è , infatti, prodotto dalla storica famiglia Izzo e certificato da AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana). Tra l’altro, in questo periodo chi ordina una o più pizze take away riceve anche pane appena sfornato in omaggio. Labottega è anche una vetrina di produttori italiani di nicchia: le farine sono Bongiovanni, lavorate con macine in pietra naturale; la provola di Agerola è del caseificio campano Il Casolare; le acciughe dell'azienda Cetarii.

A Erba, tra Brianza, Lecco e Como, il Cenacolo, il ristorante dell’Hotel Leonardo da Vinci, è perfetto soprattutto per chi ama il pesce fresco, che arriva ogni giorno dal Mercato Ittico di Milano, uno dei più importanti d’Europa. E non è tutto: il Cenacolo ha già pubblicato sul sito due diversi menu per il Pranzo di Natale. Chi sceglie di pranzare presso il locale fa un viaggio culinario di livello assoluto. Chi, invece, opta per il take away / delivery trova decine di antipasti, primi da ‘assemblare’ a casa propria (fettuccine fresche, sughi di pesce o cinghiale), secondi di pesce (branzino al forno, spigola), oppure il classico Cappone. Si chiude con Mostarde e confetture d’autore.

Il Cenacolo





THE CLIFF

Dopo le grandi abbuffate natalizie con i parenti, sarà il momento di rimettersi in forma. Ecco perché al THE CLIFF, location multifunzionale Made in Italy, che aprirà nel corso del 2021 a Lugano, si punta su show mozzafiato, ma anche su piatti perfetti per sportivi e non. “Massimo Alparone, personal coach già Mister Universo Fitness, sta creando ricette wellness 4.0 insieme agli chef del locale”, spiega Manuel Dallori, imprenditore che, da sempre, propone intrattenimento di lusso che è, però, accessibile a tutti coloro che hanno voglia di passare una serata tra stile, eccellenza e spettacoli internazionali. La sicurezza, poi, è parte integrante della struttura: i materiali e i complementi d’arredo sono anche apparecchiature sanitarie che sanificano gli ambienti, anche in presenza di persone.