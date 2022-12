Gratta e Vinci, svelati i segreti per vincere di più. I "trucchi" ci sono

Gratta e Vinci, vuoi provare a vincere? Qualche trucco c'è



Il sogno di molti italiani? Vincere al Gratta e Vinci.

Di Gratta e Vinci ce ne sono davvero tantissimi (Turisti per Sempre, Il Miliardario, Il Miliardario Mega, Tutto per Tutto, 50X, 20X, Oroscopo, M’ama non m’ama, Doppia Sfida e via dicendo) e ci sono di diversi tagli. Da quelli da 20 euro da quelli da 1 euro. Online sul sito di Lottomatica ci sono anche da 0.50 centesimi. Ma quali sono più vincenti? Lo spiega bene in una dettagliata analisi il sito www.solonotizie24.it.

C’è intanto da dire che i premi minimi sono commisurati alla spesa, ovvero su quello da 20 euro la vincita minima è 20 euro, mentre su quello da 5 la vincita minima è 5 euro. Che vantaggio ci porta? Semplicemente di poter suddividere la vincita e rinvestirla in Gratta e Vinci dal taglio più piccolo.

Per scegliere quale Gratta&Vinci comprare dunque bisogna vedere le probabilità di vittoria riportate dietro il tagliando. Abbiamo controllato le probabilità di vittoria di quelli online.

Il 7 e 1/2 costa 1 euro e offre la possibilità di vincere fino a 100 euro. Quante possibilità avete? 1 ogni 800 giocate.

Probabilità di vincere 500 euro

Linea 10 Plus: 1 ogni 710 giocateNuovo Miliardario 5 euro: 1 ogni 2.182Doppia Sfida Linea Plus 5: 1 ogni 439

Probabilità di vincere 1000 euro o più

Nuovo Miliardario 5 euro: 1 possibilità ogni 6.000Nuovo Mega Miliardario 10 euro: 1 possibilità ogni 4.000Linea Plus 10 da 10 euro: 2.000 euro 1 possibilità ogni 1.297Nuovo Mega Miliardario Linea Plus 20 da 20 euro: 5.000 euro 1 possibilita ogni 1.875

Probabilità di vincere 10.000 euro o più

Nuovo Miliardario 5 euro: 1 ogni possibilità ogni 330.000Nuovo Mega Miliardario 10 euro: 1 probabilità ogni 185.714

Probabilità di diventare milionario