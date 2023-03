Harry Styles e Emily Ratajkowski: bacio hot in strada

Harry Styles e Emily Ratajkowski sono stati pizzicati a scambiarsi un appassionato bacio tra le strade di Tokyo. Che sia l'inizio di una nuova storia?

Harry Styles e Emily Ratajkowski: una nuova coppia dello star system sembra essere sbocciata. A conferma dei rumors secondo cui l'ex One Direction starebbe frequentando da qualche mese in gran segreto una nuova fiamma, ci sono adesso delle immagini che parlano chiaro. Il contatto, più che ravvicinato, tra il cantante britannico e la modella statunitense è avvenuto a Tokyo, come raccontano una serie di foto pubblicate dal Daily Mail e un video, diventato subito virale.

La passione tra Harry e Emily è stata immortalata in una strada della capitale giapponese, affollata di auto e passanti. Non curanti delle persone intorno loro e di tutte le voci che si sarebbero scatenate in seguito, i due si sono lasciati andare a effusioni piuttosto bollenti, senza alcuna preoccuopazione di dare nell'occhio. Si vedono infatti così coinvolti da non riuscire a staccare le labbra luno dall'altra.

Al momento non è chiaro come sia nata la love story tra il cantante e la top model, nè ci sono conferme ufficiali. Entrambi, tra l'altro, hanno alle spalle relazioni importanti finite di recente. Lui, infatti, è reduce dall’addio all'attrice americana Olivia Wilde. La modella, invece, l’anno scorso ha messo fine al suo matrimonio con Sebastian Bear Mc-Clard, padre di suo figlio Sylvester Apollo.