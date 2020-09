Il 5 ottobre UNIQLO lancia le sue AIRism Mask anche in Italia

Il retailer giapponese di abbigliamento UNIQLO annuncia oggi che lancerà le sue famose AIRism Mask nello store di Milano e sull’ecommerce Italiano, il 5 ottobre. A seguito del lancio di successo in Giappone e in altri paesi, le mascherine saranno disponibili in tutti i mercati europei in cui il brand è presente a partire dal 5 ottobre.

Sviluppate utilizzando il famoso e innovativo tessuto AIRism di UNIQLO, la mascherina ottimizza la protezione e il confort nell’utilizzo quotidiano. Caratterizzata da una struttura a triplo strato che hanno proprietà antimicrobiche e deodoranti, la maschera lavabile in lavatrice allontana l'umidità, rilasciando calore e assorbendo il sudore mantenendo una sensazione di morbidezza per tutto il giorno.