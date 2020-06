Moda, il business miliardario dei prodotti anti covid-19

Dagli scudi facciali ai guanti respingenti: Il business miliardario dei prodotti anti covid-19

Mascherine per il viso e disinfettanti per le mani non erano altro che l’inizio. Abbigliamento e accessori ispirati ai dispositivi di protezione individuale potrebbero rappresentare per l’industria della moda in sofferenza un’opportunità quantificabile dai 10 ai 20 miliardi di dollari (8,8-17,7 miliardi di euro), secondo le stime di Wwd, come riporta PamBiancoNews.

“La moda è probabilmente l’industria maggiormente messa a dura prova in questo momento e sarà incaricata di creare innovazione per guidare qualsiasi tipo di attività e di crescita”, ha dichiarato Marshal Cohen, chief industry analyst presso il Gruppo NPD, leader nella fornitura di dati e analisi retail e consumer. “L’innovazione arriverà provvedendo al modo in cui viviamo in questa nuova società anti-virale… Quindi si assisterà alla nascita di altre categorie e settori: lo scudo facciale, il vestiario e le calze sportive che terranno a bada i germi, i guanti traspiranti ma respingenti. E aspettiamo che arrivi l’inverno per il ritorno dei colli a cappuccio”. Basti pensare a quando il mondo dello sport si è fuso con la moda. “Ora assisteremo alla fusione tra la sicurezza e la moda”, ha aggiunto.

La tendenza ad abbinare le mascherine all’abbigliamento sta dando origine ad accessori coordinati. Inoltre, i marchi stanno già iniziando a investire in occhiali protettivi, che potrebbero essere il prossimo grande lifestyle trend. Un esempio su tutti, Polaroid Eyewear, il marchio del colosso dell’occhialeria Safilo, che ha presentato la collezione ‘Stay Safe’ di visiere per adulti e bambini. “C’è richiesta”, ha dichiarato Vladimiro Baldin, Chief Licensed Brand e Global Product Officer del Gruppo Safilo, che ha prodotto dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale sanitario in Italia, Spagna e Stati Uniti prima di decidere di lanciare la versione per i consumatori. Ma, secondo il manager, già prima della pandemia molti designer stavano realizzando occhiali dall’aspetto protettivo, quindi non sarebbe una forzatura se gli scudi facciali diventassero di moda.