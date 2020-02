Nelle pause della Milano Fashion Week 2020 il cibo giapponese è il preferito

Alla Milano Fashion Week 2020 tutti pazzi per il Courtesy Sushi, il cibo più amato dalle modelle durante le numerose ma brevi pause delle sfilate in programma durante la settimana della Moda Donna Autunno inverno 2020/2021 che chiuderà i battenti lunedì prossimo.

L’idea è nata dalla partnership tra Sushi Daily e Urbn Models, l’azienda leader nel food retail e la storica agenzia di moda. Il sushi, salutare, leggero e facile da consumare si conferma come il cibo ideale, per affrontare il tour de force della settimana della moda, facendo il pieno di proteine ed energia. Che si tratti di evento, pranzo estemporaneo o catering, Sushi Daily ha la risposta a ogni necessità sapendo abbinare qualità e gusto.

Oltre ad essere un alleato per la silhouette, il cibo giapponese si dimostra infatti un vero e proprio toccasana per l’organismo umano. Si tratta di un alimento magro in cui non vengono utilizzati oli e grassi per il condimento, ma ugualmente ben bilanciato e con poche calorie.

Il sushi è inoltre ricco di numerose proprietà nutritive, tra cui vitamine, proteine di qualità e digeribili, omega3 e sali minerali; allo stesso tempo fa bene al cuore e al sistema circolatorio, favorendo anche la prevenzione di molte malattie.

“Freschezza e leggerezza sono caratteristiche tipiche di un prodotto di altissima qualità come il sushi dei nostri chioschi -afferma Emanuele Scalera, country manager Italia KellyDeli- con valori nutrizionali ben bilanciati, ma allo stesso modo una pausa di piacere in grado di soddisfare i palati provenienti da ogni parte del mondo”.

Sushi Daily è nato nel 2010 grazie all’idea di Kelly Choi. Cresciuta sotto l’ala protettiva del famoso maestro di sushi Yamamoto-San, promise al mentore che avrebbe creato il miglior sushi al mondo. Infatti, tutti i giorni viene offerto sushi fresco handmade di altissima qualità in oltre 800 chioschi e supermercati in 11 Paesi diversi. Gli ingredienti sono scrupolosamente selezionati, sempre freschi e di prima qualità: vengono utilizzati fino a 6 salmoni al giorno, con una combinazione speciale. Tutti i passaggi di preparazione sono eseguiti nei chioschi: dalla cottura del riso, al taglio di verdure e pesce, fino alla fase finale per arrotolare il sushi. Sushi Daily può contare su chef appassionati che preparano il sushi sempre al momento, davanti agli occhi dei clienti, creando oltre 100 ricette da realizzare partendo da zero, conciliando la qualità e la praticità in una commistione di tecniche antiche e moderne, tra tradizione e innovazione, che la rende una vera e propria arte. I chioschi, dal design tipicamente orientale, sono situati all’interno di supermercati e in zone ad alto traffico pedonale, primi in Europa ad introdurre il concept di negozio nel negozio e leader del mercato. Inoltre, Sushi Daily è stato pioniere nell’utilizzare prodotti di riso integrale e senza glutine.