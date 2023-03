Sabrina Salerno fa impazzire "Boomerissima": ecco chi è la showgirl senza età

Sabrina Salerno conquista "Boomerissima": ecco chi è

Di recente, Sabrina Salerno è stata ospite del programma Boomerissima di Alessia Marcuzzi su Rai2. Questa partecipazione, oltre a dimostrare che per lei il tempo è come per i grandi vini, più passa e più sono buoni, l'ha trasformata in un vero e proprio fenomeno social.

Chi è Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è una cantante, showgirl e attrice italiana. Diventa famosa nel panorama artistico degli anni '80 dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto, riscuotendo grande successo in tutta Europa in qualità di cantante.

Ha anche un primato: è stata la prima artista italiana a guadagnare il terzo posto nella classifica del Regno Unito. Nel ’91 partecipa al Festival di Sanremo insieme a Jo Squillo con il brano Siamo donne. Negli anni prosegue la sua carriera di showgirl e attrice riscuotendo molti successi.

La vita privata di Sabrina Salerno

Negli anni '80 Sabrina Salerno ha una storia d'amore con l'attore francese Pierre Cosso. Il vero amore però arriva nel 1994, quando si fidanza con l'imprenditore tessile Enrico Monti.

Nel 2004 dalla loro unione nasce Luca Maria. La coppia si sposa nel 2006. Più volte nel corso degli anni la Salerno ha detto di aver avuto un rapporto difficile con il padre, assente durante tutta la sua vita.

Sabrina ha una sorella, Emanuela, da parte di padre. Le due donne si sono ricongiunte a metà degli anni Duemila.