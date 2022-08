Ilary Blasi ha perso la testa per un amico di Francesco Totti - FOTO

La conduttrice Ilary Blasi ha perso la testa per un amico di Francesco Totti

Ilary Blasi è rientrata presso la villa all’Eur e ha lasciato il posto in quella di Sabaudia a Francesco Totti, che trascorrerà qualche giorno in compagnia dei figli. Non solo, voci dicono che lì vicino ci sia anche Noemi Bocchi.

Dalla separazione dall’ex capitano della Roma, Ilary Blasi è nel mirino costante del gossip e mentre si vocifera che tornerà in tv solo per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, arriva un altro rumors: c’è un uomo molto vicino a Francesco Totti che le ha fatto perdere la testa.

Non si tratta né di Luca Marinelli né di un aitante giovane milanese, ma di un amico di Totti. Una fonte che ha preferito rimanere anonima ha infatti dichiarato: "Ilary nutre una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex".