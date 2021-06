Alessio Puccio, voce di Harry Potter: "Dopo anni con Daniel siamo tutt'uno"

Alessio Puccio, classe ’86, romano doc, fratello di Veronica Puccio, è l’enfant prodige del doppiaggio italiano. Egli, infatti, debutta a soli sei anni prestando la voce all’attore Haley Joel, alias il Forrest Gump Junior dell’omonimo e acclamato lungometraggio con protagonista Tom Hanks. Sin da giovanissimo si alterna tra scuola e lavoro, dimostrando una straordinaria passione per microfono e leggio, che lo porterà a nuove ed esaltanti avventure come “Star Wars: Episodio 1 – La minaccia fantasma” ove doppia la giovane promessa americana Jake Lloyd nel ruolo di (Anakyn Skywalker), celebre personaggio che nelle altre puntate diventerà (Lord Fener), malvagio signore dei Sith.

E’ direttamente il regista premio Oscar George Lucas a sceglierlo per la voce. Ma il grande passo per Alessio avviene nei primi anni 2000, quando Hollywood decide profeticamente di trasporre cinematograficamente i best sellers della nota scrittrice J. K. Rowling dedicati ad Harry Potter. Da lì partirà un lungo sodalizio tra Puccio e l’interprete londinese del maghetto di Hogwarts, Daniel Radcliffe, in tutta la sua cinematografia: “Harry Potter e la pietra filosofale”, “Harry Potter e la camera dei segreti”, “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, “Harry Potter e il calice di fuoco”, “Harry Potter e l'Ordine della Fenice”, “Harry Potter e il principe mezzosangue”, “Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1”, “Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2”, “I ragazzi di dicembre”, “Giovani ribelli - Kill Your Darlings”, “What If, Victor - La storia segreta del dott. Frankenstein”, “Now You See Me 2”, “Jungle”, “Guns Akimbo”, “Beast of Burden - Il Trafficante”.

Come attore Alessio parteciperà nel 2002 per il grande schermo a “Quasi quasi”, regia di Gianluca Fumagalli e – in tv - nel 2008/2009 a “Provaci ancora prof 3, episodio Una sera troppo fredda” di Rossella Izzo (2008) e “Fratelli detective” diretto di Giulio Manfredonia (2009). Sempre nel doppiaggio ha prestato la voce a decine di altri personaggi dello star system statunitense, ma anche in film d’animazione, serie tv, soap opera e cartoon. Nel 2002 e 2007 è stato premiato alla prestigiosa manifestazione di settore “Voci nell’Ombra”, nel 2004 a Roamix, nel 2014 riceve il premio Microfono D’Oro al festival “Le Voci Del Cinema” e, di recente, 2019 alla casa del cinema si aggiudica il premo Sergio Fiorentini, dedicato all’omonimo artista. Tra le series di spicco vale la pena menzionare la sua partecipazione a “Serie Romanista”, molto seguita dai fan capitolini.