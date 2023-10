Jack Daniel's e Spaghetti Unplugged... in concerto a Roma e Milano

Una nuova e appassionante tappa del suo viaggio a ritmo di musica è Spaghetti Unplugged, l’unico format italiano di concerti dal vivo nato per dare voce alla nuova musica emergente, di scena ogni due settimane a Milano e Roma. Jack Daniel’s è official sponsor di Spaghetti Unplugged in questa stagione ricca di musica e live imperdibili.

Dopo il grande successo della festa pensata per celebrare i 10 anni del format, svoltasi al Parco Schuster di Roma il 9 luglio scorso, Spaghetti Unplugged riparte in grande stile con un doppio appuntamento domenica 8 ottobre dalle 19:30 a Milano (Apollo) e a Roma (Alcazar Live) con il primo di una serie di serate davvero imperdibili.

Una drink list dedicata made in Jack, microfono aperto ai nuovi talenti, super ospiti e l’immancabile e iconica spaghettata di fine serata (che dà il nome al format) sono gli speciali ingredienti che caratterizzeranno il calendario delle domeniche autunnali in compagnia della migliore musica, con i prossimi appuntamenti in programma domenica 22 ottobre, domenica 5 e 19 novembre, domenica 3 e 17 dicembre (le informazioni su ogni serata sono disponibili sui canali social ufficiali di Spaghetti Unplugged)

E poi, non mancheranno sorprese a tema musicale, come quella che porterà un artista emergente a realizzare il suo sogno e a calcare uno dei palchi più cool d’Italia. Jack Daniel’s sceglierà il suo Jack Daniel’s Best New Act che avrà due enormi opportunità: vedere prodotto e distribuito il suo singolo ed esibirsi sul palco di Spaghetti Unplugged a Roma e Milano. Un’occasione unica per chi vive la musica con passione e energia, proprio come Jack. Tutti i dettagli saranno prossimamente sui canali social ufficiali Jack Daniel’s e Spaghetti Unplugged.

Jack ha sempre amato la musica ed è onorato che la musica abbia sempre condiviso con lui passione, vitalità, sforzi e successi. Il rapporto tra Jack Daniel’s e la musica nasce nel 1892 quando Mr. Jack formò la Silver Cornet Band insieme ad un gruppo di abitanti di Lynchburg e lavoratori della famosa distilleria, per invitare la folla a raggiungere la cittadina del Tennessee e condividere insieme degli eventi speciali. E da quel momento, il viaggio è stato senza sosta… fino a Spaghetti Unplugged.