Jazz Café di Milano torna Gigi Cifarelli al Jazz Club. Il programma

Jazz Café di Milano torna Gigi Cifarelli al Jazz Club

Ogni martedì sera torna il “Jazz Club", la rassegna musicale del Jazz Café di Milano. Dopo il grande successo della serata inaugurale viene confermato il resident stage di Gigi Cifarelli che offrirà una delle sue memorabili session, sempre nuove e coinvolgenti, affiancato da guest d’eccezione.

Considerato uno dei chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale, l’artista è un vero e proprio pilastro della scena jazz del nostro Paese; ha lavorato al fianco di artisti come Mina, Nino Ferrer, Renato Zero, Tullio De Piscopo, Loredana Bertè, Mia Martini, Daniele Silvestri e molti altri nomi illustri del pop italiano.

Con una carriera che abbraccia molti generi musicali, Cifarelli è conosciuto per la sua capacità di miscelare in un suo stile unico e personale elementi del jazz, del blues, della fusion, della world music e della musica italiana, creando un'esperienza sonora di grandissimo ambiente ed energia.

Oltre alla serata del martedì dedicata al “Jazz Club”, il Jazz Cafè offre negli altri giorni della settimana una vasta gamma di appuntamenti, per soddisfare i gusti musicali del pubblico più variegato: dai ritmi travolgenti dei classici anni '80 e '90, passando per serate romantiche e sorprendenti eventi urban, lo storico locale di Corso Sempione/Arco della Pace offre un'esperienza unica per tutti gli amanti della buona musica e del divertimento, pioniere nell’innovativa formula del dinner show.

Jazz Café programma della settimana

Martedì JAZZ CLUB - con Gigi Cifarelli & Guest

Mercoledì SING IN JAZZ - Piano solo con Aldo Poli

Mercoledì sera è il momento di immergersi nell'atmosfera del pianoforte con le magiche esibizioni del pianista Aldo Poli, offrendo ai presenti una serata di musica e relax.

Giovedì BACK TO THE DISCO (serata anni '80/'90)

Giovedì, il Jazz Cafè si trasforma in una macchina del tempo per riportare gli ospiti ai ritmi e alle sonorità indimenticabili degli anni '80 e '90.

Venerdì e Sabato DINNER SHOW WOMAN IN RED (speciale per la Giornata della Donna)

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, venerdì e sabato il Jazz Cafè porta in scena un esclusivo spettacolo per celebrare la bellezza e il talento femminile. Una serata dedicata alle donne, con musica, spettacolo e piatti deliziosi.

Domenica ON SUNDAY - Urban Night

La settimana si conclude con una vibrante serata a tema, che coinvolge anche l’allestimento del locale, dove gli ospiti potranno ballare e divertirsi fino a tarda notte: questa settimana il topic sarà “Jungle”, tema scelto con il desiderio di trasportare il pubblico in un ambiente “selvaggio”, regalando un'occasione unica per immergersi in un’atmosfera esotica, ricca di fascino e mistero.

Il Jazz Cafè punta a confermarsi come uno dei poli attrattivi dell’intrattenimento e della ristorazione della città: un locale easy-chic dall’anima sofisticata ed esclusiva, un luogo dalla forte personalità che diventa lo spazio ideale per serate indimenticabili: tutto questo è il Jazz Cafè, storico locale meneghino che da trent’anni è il cuore pulsante della movida di Corso Sempione, situato a pochi passi dall’Arco della Pace. Il bistrot dallo stile parigino è apprezzato da un pubblico sempre più trasversale ed internazionale grazie a uno stile di intrattenimento unico nel suo genere, fatto di musica, alta cucina e divertimento in un ambiente dinamico e attraente.