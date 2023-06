Jeff Bezos, fidanzamento con vino da 4 mila dollari (ma forse lo hanno fregato...)

Jeff Bezos festeggia il fidanzamento con Lauren Sanchez con una bottiglia da 4mila dollari. Ma...

Jeff Bezos ha recentemente festeggiato il fidanzamento ufficiale con Lauren Sanchez regalandosi una vacanza nel sud della Francia. Secondo quanto riportato dal New York Post, citando le parole di un famoso venditore di vino di New York, il fondatore di Amazon avrebbe speso 4.285 dollari per una bottiglia di vino rosso francese.

Si tratterebbe del Dugat-Py Grand Cru di Domaine Bernard.

Il New York Post però fa notare, dopo aver sentito una fonte esperta del settore, che una bottiglia di questo vino è finita all’asta l’anno scorso ed è stata venduta per “soli” 647 dollari.

Inflazione, sovrapprezzo per il live a cui la coppia avrebbe assistito nel locale dove hanno festeggiato o il buon Bezos ha pagato la bottiglia molto più del suo valore? Chissà. Improbabile comunque che il dilemma possa, eventualmente, togliere il sonno al miliardario americano..