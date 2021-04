Kate Middleton, 10 anni con William, la futura regina? Stile Che Guevara

Kate Middleton, 10 anni con William per la futura regina d'Inghilterra

Il principe William e Kate Middleton festeggiano i dieci anni di matrimonio (lei che era stata soprannominata Waity Kaity per gli otto anni di fidanzamento con il principe), tanto è passato dal 29 aprile 2011 (quando si promisero amore eterno nella cattedrale di Westminster davanti all'arcivescovo di Canterbury Rowan Williams, 1900 invitati e 10 milioni di spettatori collegati davanti alla tv). Tanta acqua è passata sotto i ponti da quel giorno, oggi tutti hanno una sensazione forte quando appare Kate: “Sembra già regina”.

Kate Middleton, un po' Che Guevara della Royal Family e un po' 'peacemaker'

Impressione che sembrò ancora più forte il 9 aprile giorno in cui si sono celebrati i funerali del duca Filippo di Edimburgo a Windsor. Lei che viene da una famiglia borghese, temeva l'impatto e lo stress emotivo che provoca essere una componente della Royal Family e invece oggi nell'immaginario collettivo è pronto per diventare Queen prendendo il testimone, o meglio lo scettro del potere da Elisabetta II quando sarà il momento. Di più. Kate Middleton come Che Guevara: il Times nelle scorse settimane l'ha raffigurata come la vera rivoluzionaria della famiglia reale britannica.

Animo guerriero e al tempo stesso mite, razionale. Proprio dopo i funerali di Filippo è stata un'autentica "peacemaker" (definizione che in passato le aveva dato proprio il marito): la duchessa di Cambridge è stata perfetta nel riuscire a riunire i due fratelli, William ed Harry dopo mille incomprensioni.

Kate Middleton sulle orme di Lady Diana

Ma vogliamo parlare dello stile? O per essere precisi il "Kate Middleton effect", ossia l'impatto che ha avuto sulla moda e sui costumi inglesi ed americani. Una vera e propria icona, accostata nientemenoché a Lady Diana (anche per l'impegno sociale, culminato con la creazione nel 2012 della "The Royal Foundation"). Tra l'altro nel 2012 e nel 2013 era entrata tra le "100 persone più influenti nel mondo" dalla rivista Time.

WILLIAM E KATE, 10 ANNI DI MATRIMONIO: NUOVE FOTO SUI SOCIAL E DOCUMENTARIO BBC

Nel frattempo per i dieci anni di matrimonio tra William e Kate Middleton, Kensington Palace ha diffuso due nuove immagini della coppia. Le foto, pubblicate sull'account Twitter ufficiale, sono state scattate dal fotografo Chris Floyd nella loro residenza. La prima, ritrae la coppia seduta uno a fianco all'altra, con William che guarda Kate, mentre lo sguardo della duchessa di Cambridge è rivolto in lontananza. Nella seconda, la coppia è ritratta in un abbraccio. Nelle immagini, Kate indossa un abito con motivi floreali e il famoso anello di fidanzamento, lo stesso che il principe Carlo donò alla madre di William, Diana, quando la coppia annunciò il proprio fidanzamento nel 1981. Il principe William indossa invece camicia e maglione blu e un paio di pantaloni blu scuro. La coppia, come detto, si è sposata a Westminster Abbey il 29 aprile del 2011. Da allora, William e Kate hanno tre figli: George, Charlotte e Louis. Nel frattempo la Bbc cdelebra la coppia con un documentario dal titolo “Matrimonio reale: un giorno da ricordare”.