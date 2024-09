Elodie e Annalisa nel mirino di Katia Ricciarelli: "Non le ascolto, sono indistinguibili"

Katia Ricciarelli commenta Elodie e Annalisa: "Non le ascolto. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle"

Annalisa ed Elodie macinano ascolti e successi ma per Katia Ricciarelli questo vale poco. La soprano in una lunga intervista al Corriere della Sera ha attaccato le due cantanti con parole di fuoco: "Annalisa e Elodie? Non le ascolto, non ho il tempo. E poi queste di oggi faccio fatica a distinguerle".

Solo per citare alcuni premi, Annalisa è la prima italiana a ricevere il Global Force Award a Los Angeles in occasione del Billboard Women in Music mentre Elodie ha vinto il David di Donatello per il brano Proiettili, scritto per il film Ti mangio il cuore.

Katia Ricciarelli al contrario ama "le voci scure che arrivano al cuore. Adoro Zucchero, Renato Zero, Cocciante, Loredana Bertè, Iva Zanicchi e Gianna Nannini". Parlando di lirica, non risparmia nemmeno una frecciatina a Il Volo: "Per favore non me ne faccia parlare, una parodia".