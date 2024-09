Simona Izzo: "Venditti? Non voleva essere cattivo, ma che scivolone!"

"Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare. Mi ha salvato mio marito Ricky Tognazzi che quando stavo male mi lasciava dormire e mi accarezzava dolcemente aspettando che il malessere passasse. Oggi ci amiamo più del primo giorno. La notte ci capita di fare l'amore e poi di stare abbracciati a mangiare un panino". Simona Izzo si racconta a Storie di donne al bivio lunedì 9 settembre su RAI2 alle 21. 20 parlando a Monica setta anche dell'ex marito Antonello Venditti.

"Ha commesso sicuramente una leggerezza ma non è un mostro. È un uomo di cultura che ha profondo rispetto per la gente e per il suo pubblico". Simona Izzo fa riferimento all'episodio che fa visto protagonista il cantautore nel concerto di Barletta pochi giorni fa quando ha ripreso una donna che lo aveva interrotto senza sapere che si trattava di una cinquantenne disabile. "Il video della serata è diventato virale e gli odiatori hanno massacrato Antonello ma in modo eccessivo e ingiusto. Lui, dal palco, non si era accorto di nulla. Può accadere in un concerto anche se la cosa è deprecabile comunque".

Simona Izzo racconta anche episodi divertenti. "Io e Ricky stiamo a dieta perciò abbiamo messo l'allarme. Se scendiamo ad aprire il frigo scatta e suona. Riusciamo a resistere agli attacchi di fame notturna tranne quando facciamo l'amore. Dopo o Ricky fa uno dei suoi meravigliosi panini o cuociamo gli spaghetti. Che cosa faccio per restare in forma? Cambio crema tutte le sere, ho fatto un lifting che tiene bene e mi do i pizzicotti al viso per la circolazione. Funziona. Mio marito mi dice che sono ancora molto sexy "