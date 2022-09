Kim Kardashian: jeans giù e lato B scoperto. E gli slip a stelle e strisce... LE FOTO

Kim Kardashian con i jeans abbassati: che lato B!

Kim Kardashian viene intervistata da American Dream Issue nel suo numero di settembre. Ma i fans vengono cattuati, anzi ipnotizzati soprattutto dalla carrellata di immagini e video (bakstage) del servizio fotografico per il magazine. Intanto piace il suo look biondo platino: sensuale e irrestistibile più che mai. Non solo. La prima foto con i jeans abbassati esalta l'immagine del suo lato B scoperto. Applausi. E, tra le tante immagini indimenticabile quella degli slip con i colori della bandiera a stelle e strisce. Applausi bis.

Kim Kardashian d'altronde è abituata a stupire e far parlare di sé per il suo look. Come recentemente al Met Gala quando indossò l'abito appartenuto a Marilyn Monroe e indossato la sera del 19 maggio 1962 per il compleanno di John Kennedy (guarda le foto nella gallery).

KIM KARDASHIAN, LATO B E LATO A: LOOK SENSUALISSIMO! FOTO E VIDEO