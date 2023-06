Kite Surf show, evento mondiale alle Mauritius. Ed escursioni adrenaliniche!

Kite Surf (ed escursioni adrenaliniche) che spettacolo alle Mauritius

Un modo nuovo di scoprire e vivere l’isola di Mauritius assaporandone pienamente l’essenza, è questa la promessa del C Mauritius, primo hotel del nuovo lifestyle brand C Resorts, situato su una lunga spiaggia bianca della costa est. Per l’estate 2023 la missione è dimenticare le preoccupazioni della vita di tutti i giorni, liberando il proprio fanciullo interiore grazie ad esperienze originali proposte in un'atmosfera leggera e amichevole, senza rinunciare a comfort e qualità.

In volo tra oceano e cielo: #CKiteFestival

Con una media di 20-25 nodi di vento costante onshore, il kite spot del C Mauritius è una delle nuove mete per gli appassionati del kitesurf, che qui trovano le condizioni ideali per praticare questo sport.

Dal 14 al 16 luglio 2023 professionisti, gente del luogo e ospiti del resort potranno assistere e partecipare alla seconda edizione del #CKiteFestival, l’evento dedicato a kitesurf, kitefoil e wingfoil con grandi atleti internazionali di queste discipline, capitanati dal presentatore tv e campione del mondo Antoine Auriol.

Oltre ad ammirare le imprese di questi moderni dei, mentre si librano nel vento sopra le acque dell’Oceano Indiano, gli ospiti dell’all inclusive beach resort firmato C Resorts potranno rilassarsi sotto il sole dei tropici rifrescandosi con un tuffo rigenerante in acque turchesi. La manifestazione sarà arricchita infine da un programma speciale serale con dj session sulla spiaggia, musica live e cocktail tropicali, il tutto in pieno stile C Mauritius.





C Trek: escursioni adrenaliniche nella natura mauriziana

Raggiungere Le Pouce Mountain a Mauritius è un'esperienza emozionante: un percorso trekking che offre viste mozzafiato sugli splendidi paesaggi dell'isola. Le Pouce, che significa "il pollice" in francese, è la terza montagna più alta di Mauritius. Si tratta di un’escursione impegnativa, ma molto gratificante per gli appassionati di outdoor. L'itinerario fino alla cima di Le Pouce è di circa 4 chilometri e richiede circa 2-3 ore per essere completato. La ricompensa è fatta da viste panoramiche mozzafiato dell'isola, tra cui la capitale Port Louis, lo scintillante Oceano Indiano e la lussureggiante vegetazione tropicale che ricopre l'isola. Chi preferisce percorsi meno impegnativi può scegliere tra i diversi tour in bicicletta, come ad esempio quello che conduce al Parco Naturale Bras d'Eau e che offre la possibilità di esplorare la lussureggiante bellezza naturale dell’isola scoprendo la flora e la fauna locali.

Continua nella prossima pagina