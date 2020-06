L'horeca e l'accoglienza in passerella a Riva del Garda per Hospitality 2021

La più completa fiera italiana dell’accoglienza e dell’ho.re.ca, Hospitality, annuncia le date della 45esima edizione che si terrà dall’1 al 4 febbraio 2021 presso il quartiere fieristico di Riva del Garda.

Dedicata alla community degli operatori professionali dell’ospitalità e della ristorazione, per la prossima edizione la rassegna anticipa le date dal lunedì al giovedì della prima settimana di febbraio, per rispondere sempre più alle necessità degli espositori e dei visitatori business oriented.

“Abbiamo scelto questo spostamento per favorire l’incontro tra i professionisti”, sottolinea Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi. “La 44esima edizione ha registrato un notevole incremento di titolari di imprese del settore dell’accoglienza e imprenditori del mondo ho.re.ca. che hanno rappresentato il 54% del totale degli operatori in visita, circa il 15% in più rispetto al 2019. Il settore dell’ospitalità è stato colpito duramente dall’emergenza coronavirus e necessita di tutti gli strumenti per innovarsi e superare la crisi, per questo siamo convinti che i quattro giorni di manifestazione abbiano l’obiettivo di creare maggiori opportunità di incontro e confronto per far crescere la propria impresa“.

Con 28.575 visitatori, 561 espositori (+6% rispetto al 2019) e 171 nuovi brand, nel 2020 Hospitality conferma il suo ruolo di manifestazione rappresentativa dell’intera industry dell’ospitalità con un’offerta a 360° e la crescente presenza di case madri. Un hub di tendenze per gli operatori del settore Ho.Re.Ca., che coniuga innovazione, formazione e made in Italy e che consolida il ruolo strategico del polo fieristico di Riva del Garda come piattaforma di business per il sistema turistico nazionale.