Italia, la classifica dei best workplace, le aziende migliori in cui lavorare

Per il 19mo anno consecutivo, Great Place to Work Italia, ha premiato le 60 aziende vincitrici della Classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia.

Oltre 55.000 dipendenti sono stati ascoltati per stilare questa classifica

Sono state premiate 60 aziende tra le 153 organizzazioni che hanno preso parte all'indagine sull'analisi di clima organizzativo, queste compagnie rappresentano l'eccellenza dei luoghi di lavoro in Italia, gli ambienti migliori nei quali aspirare a lavorare.

Le aziende sono state suddivise all'interno di 4 sotto classifiche organizzate in base alla dimensione (numero di dipendenti) La classifica delle migliori aziende nelle quali lavorare, unica nel suo genere, è basata principalmente sulle opinioni dei dipendenti delle aziende interessate alla qualità del proprio ambiente di lavoro; le persone compilando il questionario Trust Index sull'analisi di clima aziendale, possono assegnare alla propria organizzazione il titolo di Best Workplace. (Leggi di più sul modello di valutazione)

Il modello su cui si basa il nostro questionario Trust Index, e da cui discende il processo di valutazione, mette in evidenza come un ambiente di lavoro eccellente sia caratterizzato da tre relazioni fondamentali: una relazione di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti con i colleghi.

Le dimensioni indagate sono 5: Credibilità, Rispetto ed Equità, misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, mentre le altre due, Orgoglio e Coesione, mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro e la loro azienda, le loro sensazioni riguardo ad essi, e il divertimento nel luogo di lavoro con gli altri colleghi.

Leggi qui, la classifica completa delle aziende migliori in cui lavorare in Italia

Sul podio, a sottolineare come sia importante sul mercato e per le persone, anche la salute animale l'azienda Zoetis, classificata terza nella classifica della aziende con dipendenti compresi tra 50 e 149

ZOETIS, azienda leader globale nel settore del benessere e della salute animale, è stata riconosciuta tra i Best Workplaces™ 2020, scalando la classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia stilata annualmente da Great Place to Work®, brand internazionale leader nell’analisi del clima e dell’organizzazione aziendale.

Un premio a cui ZOETIS assegna grande valore, soprattutto in un periodo di estrema complessità come quello che stiamo vivendo a causa dall’emergenza COVID-19. Questo riconoscimento testimonia la passione e il costante impegno che, anche in questi giorni, l’azienda sta mostrando nel supportare i propri collaboratori e i clienti, veterinari e allevatori, impegnati in prima linea per assicurare il benessere degli animali e della comunità.

In queste settimane, infatti, l’azienda ha lanciato “ZOETIS LEARNING ACADEMY #IORESTO”, l’iniziativa di Distance Learning, dedicata ai Medici Veterinari, per garantire la loro formazione e il loro aggiornamento continuo, con il supporto di webinar tenuti da Key Opinion Leader del settore.

Zoetis investe da sempre nella formazione delle proprie risorse offrendo interessanti opportunità a coloro che desiderano accrescere le proprie competenze per affrontare le sfide più complesse del mercato del lavoro. L’azienda è costantemente impegnata nel promuovere un ambiente di lavoro altamente collaborativo, in cui la sinergia tra le generazioni e la diversità siano una risorsa, e nel quale non ci sia alcun posto per la discriminazione.

Una filosofia del lavoro orientata al benessere dei propri dipendenti e un rapporto di reciproca fiducia tra quest’ultimi e il management, fanno di Zoetis un contesto lavorativo in grado di coltivare l’orgoglio e stimolare la produttività dei propri collaboratori.

Ogni anno Great Place to Work® stila la classifica dei Best Workplaces™ in Italia, premiando le migliori aziende nelle quali lavorare, sulla base dell’analisi condotta attraverso gli strumenti del Culture Audit®, documento che descrive le politiche HR delle aziende e il Trust Index®, il questionario di clima aziendale che misura le opinioni dei dipendenti su cinque dimensioni: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.

ZOETIS, già certificata da Great Place to Work® come organizzazione di primo piano nel mercato del lavoro nel 2019, ha ottenuto questo importante riconoscimento investendo nella soddisfazione di un gruppo di lavoro fortemente coeso, motivato dalla consapevolezza del proprio valore all’interno di un’azienda che fa dell’eccellenza una qualità imprescindibile. «In Zoetis i Colleghi fanno la differenza» ha commentato Carmelo Lombardo, Amministratore Delegato di Zoetis Italia, «Siamo una squadra affiatata che svolge il proprio lavoro con grande passione e orgoglio, composta, prima ancora che da grandi professionisti, da persone che si rispettano e si sostengono anche, e soprattutto, in un periodo complesso come quello che ci troviamo a vivere a causa del COVID-19».

L’ambito riconoscimento di Best Workplaces™ 2020 tra le aziende italiane con un numero di collaboratori compreso tra i 50 e i 149, è la conferma dell’impegno continuo di ZOETIS nella cura dei propri dipendenti e dei luoghi di lavoro, nell’imparzialità ed equità del trattamento loro riservato e nella conciliazione dei ritmi vita-lavoro dei propri collaboratori. "Zoetis è un'azienda che riesce a farti sentire una persona e non un numero. Il rapporto con i Colleghi è sempre di grande collaborazione sia in ufficio che sul territorio. È lo spirito di gruppo che anima Noi di Zoetis e che ci rende unici”. Questo il commento di uno dei collaboratori in risposta al quesito su cosa c’è di unico e speciale nel lavorare in Zoetis, presente nella Survey di Great Place To Work®. “In questo gruppo di lavoro troverai sempre qualcuno al tuo fianco per sollevarti se cadi, ad incoraggiarti se sei vicino al traguardo, ad esultare con te senza alcuna invidia”.