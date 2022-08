La fitness model Roberta Carluccio si lancia sulla folla ma viene palpeggiata

Roberta Carluccio si lancia sulla folla ma viene palpeggiata

Brutta disavventura a Pescara per la fitness model Roberta Carluccio. Durante una serata in discoteca, l'influencer si è lanciata dal palco sulla folla, che ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. La donna ha postato tutto in una storia su Instagram lamentandosi del trattamento ricevuto.