Lorenzo Ruzza, "l'orologiaio" star dei social. Più di mezzo milione di follower, in costante crescita

Lorenzo Ruzza, "l'orologiaio" diventato una star

Se c'è una cosa che abbiamo imparato a capire del mondo dei social è la capacità nel creare dei fenomeni. C'era una volta la ragazza del "corsivo", ci sono poi quelli legati alla cucina o il raccoglitore d'olive che dalla sua Puglia sfotte le classiche bellezze da instagram; insomma, ce n'è davvero di tutti i gusti. Lorenzo Ruzza è uno di questi, oggi uno di quelli più in ascesa. Merito del suo modo di fare, di una profonda conoscenza del mezzo, e anche degli orologi che vende.

Perché Ruzza è noto a tutti come "l'orologiaio" dei social. Su TikTok ed Instagram infatti ogni giorno regala foto, stories, reel, video e qualsiasi altra cosa si possa offrire alla gente della sua vita quotidiana, a raccontare la difficile (???) attività del suo negozio di Milano di orologi di lusso. Una popolarità che è arrivata fino alle pagine di Corriere Milano, che ne ha raccontato lati professionali e personali.

"Sono trash in video ma noiosissimo nella vita. L'orologio più caro che ho venduto: 400 mila euro. Dopo il Covid la domanda è diventata 50 volte l'offerta e ho fatto fortuna, ma dopo una fregatura ho quasi perso il negozio".

Ruzza quindi ancora una volta dimostra come il mondo che racconta sui social non è quello reale, che di fatto offre alle piattaforme ed al mondo del web una realtà per certi versi "finta" ma perfetta per guadagnare follower e, soprattutto, fare affari.

Certo, i rischi non mancano, e parliamo di rischi reali. Nell'intervista infatti Lorenzo Ruzza racconta rapine, aggressioni ed anche truffe subite. Insomma, una vita ad alto rischio ed ad altrettanto alta visibilità; pregi e difetti. Le due facce di una medaglia la cui durata non è certa. Questo sono i social, un sistema di meteore capace di regalarti l'immensità del cielo e di riportarti rovinosamente a terra in un istante. Se è successo a Chiara Ferragni, può capitare a chiunque.