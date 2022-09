Louis Sarkozy si è sposato in Provenza. Al matrimonio anche Carla Bruni

Il figlio dell'ex presidente di Francia, Louis Sarkozy si è sposato in Provenza. Al matrimonio anche la modella Carla Bruni

Louis Sarkozy si è sposato in Provenza, sabato 24 settembre. Il terzo figlio dell'ex Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy e di Cécilia Attias, è convolato a nozze con la modella Natali Husic, a Gordes, nel Vaucluse. I neo sposi stanno insieme da cinque anni e come scritto da paris Match, la coppia si è fidanzata lo scorso luglio.



Per l'occasione Nicolas Sarkozy ha ritrovato l'ex moglie Cécilia Attias. Alla cerimonia era presente anche Carla Bruni-Sarkozy dopo aver fatto un tuffo alla sfilata di Tod's durante la Milano Fashion Week , al fianco di Naomi Campbell.

Le prime foto del matrimonio pubblicate dal sindaco

Le prime immagini del matrimonio non si sono fatte attendere dal sindaco Richard Kitaeff, visibilmente orgoglioso di aver festeggiato l'unione del figlio più giovane di Nicolas Sarkozy. "Il matrimonio di Louis Sarkozy e Natali Husic a Gordes. Congratulazioni agli sposi novelli! Dopo l'arrivo della signora Pompidou (come First Lady) per inaugurare il Museo Vasarely nel 1970, e l'acquisizione da parte di François Mitterrand di una proprietà nel nostro villaggio nel 1972, Gordes riceve ancora un ex Presidente della Repubblica nella Salle d'onore di il Castello", ha esultato l'assessore comunale in una pubblicazione Facebook .

Nella foto di famiglia scattata dopo il rito civile, Carla Bruni-Sarkozy posa accanto al marito ma anche alla figlia Giulia. Il quadro di famiglia è stato completato dai genitori di Natalia Husic ma anche di Richard Attias, sposato con Cécilia Attias dal 2008. In un altro scatto, questa volta catturato fuori dal municipio, possiamo vedere anche Jean Sarkozy, fratellastro di Louis Sarkozy.