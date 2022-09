Madonna scatenata a 64 anni: "Gli uomini? La mia più grande ossessione"

Madonna: "Farei l'amore tutto il giorno, è la mia più grande ossessione". La bollente rivelazione su YouTube

“Il sesso? La mia ossessione preferita”. A dirlo è la regina americana del pop, Madonna, che in un video pubblicato su YouTube ha rivelato dettagli nascosti della sua vita sentimentale. La star made in Usa, 64 anni, ha risposto a 50 domande che spaziavano dalla sua quarantennale carriera ai piaceri proibiti, dal suo imminente album ai più grandi rimpianti della sua vita.

E proprio in quest’ultima categoria la cantante ci ha messo sia le nozze con l’attore americano Sean Penn sia quelle con il regista britannico e padre del suo secondogenito Rocco, Guy Ritchie. “No, guardandomi indietro, quella di sposarmi non è stata l’idea migliore, entrambe le volte”, ha confessato Madonna.

Dopo aver rivelato che se non si fosse dedicata alla musica, sarebbe diventata un’insegnante e di voler collaborare nuovamente con la sua amica Britney Spears, a 19 anni di distanza dalla loro hit “Me Against The Music”, Madonna ha quindi spiegato che è la curiosità che le permette di trovare ogni volta la voglia di rinnovarsi, “perché se sei una persona curiosa e presti attenzione alla vita, non smetterai mai di trovare l’ispirazione e delle nuove idee”.