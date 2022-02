Madonna si schiera con l'Ucraina e paragona Putin a Hitler. VIDEO

Madonna fa il dito medio a Putin: "Da lui solo bugie insopportabili"

Madonna è sempre stata una popstar politicamente impegnata e anche stavolta non si è esentata dal dire la sua sulla guerra in Ucraina. L'ha fatto con il modo a lei più congeniale: video e foto su Instagram in cui balla, canta e si mette in pose inequivocabili. Un dito medio a Putin, la cui faccia si sovrappone a tratti a quella di Hitler. "Bugie, le tue sono bugie che non sopporto più", canta in un video. "We stand by the Ucraine", scrive in un altro post in cui aggiunge emoji a cuoricino gialle e azzurre, i colori della bandiera Ucraina.

Anche gli hashtag sono molto diretti: #freedom (libertà), #stopPutin accompagnano le concise ma molto chiare dichiarazioni della cantante, che ha costruito la sua fama e la sua carriera anche sulle sue prese di posizione politiche, spesso controcorrente, sempre per la pace, l'umanità e l'inclusione.





"L'invasione dell'Ucraina guidata dall'avidità e senza scopo da parte della Russia DEVE essere fermata!", scrive Madonna nella didascalia che accompagna in video (che potete vedere qui sotto). "Per favore, inviate subito i rinforzi umanitari per aiutare milioni di cittadini ucraini le cui vite sono state colpite da questa crisi! Putin ha violato ogni accordo sui diritti umani esistente. Putin non ha il diritto di cercare di cancellare l'esistenza dell'Ucraina. Ti supportiamo, Presidente Zelensky! Preghiamo per te e il tuo Paese! Dio vi benedica tutti!"

E poi un appello rivolto a tutti: "Non sentiamoci impotenti di fronte ad azioni geopolitiche di questa portata. Ci sono cose che possiamo fare."