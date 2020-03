Covid 19, Maison Cilento rilancia la cravatta per i 150 anni della Repubblica

“Nove anni fa disegnai una cravatta per i 150 anni dell'Unita' d'Italia. Oggi voglio pubblicarla nuovamente per mandare un messaggio di forza e un augurio di unità e solidarietà a tutti in questo momento di grande difficoltà. Sarà la prima cravatta che indosserò con orgoglio quando sarà possibile riprendere le nostre attività. W l'Italia!” Lo ha dichiarato Ugo Cilento, titolare della Maison imprenditore di ottava generazione di una famiglia originaria della penisola sorrentina. Creata nel 1780, oggi nella splendida cornice di Palazzo Ludolf a Napoli, è un luogo raro e dal fascino straordinario, un piccolo museo dove sono esposti oggetti della collezione privata come capi del Settecento, strumenti di sartoria, mobili e arredi antichi che diventano i perfetti contenitori per le collezioni Cilento.

La “M. Cilento & F.llo” rappresenta oggi una delle realtà aziendali più rilevanti del mondo dell’alta moda italiana, una storia documentata da numerose tracce conservate nel proprio archivio storico, dichiarato dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo e dalla Regione Campania di particolare interesse storico e pertanto sottoposto alle disposizioni di tutela.