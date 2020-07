Maison Cilento 1780, un ponte fra Paesi e cultura tra stile ed eleganza

Una collezione di cravatte dedicata alle bandiere dei singoli Paesi del mondo come simbolo di identità, coesione e appartenenza, nonché in segno di solidarietà per i popoli in difficoltà. A realizzarla e presentarla al Corpo consolare di Napoli, coordinato dal segretario generale Mariano Bruno, è stata la Maison Cilento 1780, guidata da Ugo Cilento, nell corso di un incontro svoltosi a Napoli presso La Caffettiera. La collezione è composta da cravatte in pura seta italiana, rigorosamente color blu navy, caratterizzate dall’emblema della Nazione sulla pala principale e dal logo stilizzato della Maison (MC 1780) sul codino, racchiuso in un quadrato i cui bordi riprendono i colori delle rispettive bandiere.

Al momento, la collezione comprende le cravatte dedicate a Principato di Monaco, Polonia, Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Russia, Francia, Spagna, Cina, Germania, Svezia, Albania, Paesi Bassi, Norvegia e Austria, Paesi ai quali via via si aggiungeranno altre nazioni e bandiere.

Già nove anni fa, in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, Ugo Cilento (che rappresenta l’ottava generazione della storica famiglia da sempre specializzata nella confezione di capi e accessori di alta sartoria) aveva dedicato una cravatta a uno dei simboli indissolubili della nostra patria e cioè la bandiera tricolore, segno di concordia e intesa. Ultimamente questa cravatta è tornata di grande attualità in un periodo complesso quale quello Covid nel quale ogni cittadino si sente disorientato e ha bisogno di sentirsi protetto dalla propria nazione. In questo scenario il simbolo del tricolore diventa portavoce di un messaggio di forza e speranza, oltre che un augurio di ripresa per il nostro Paese, capace di procedere a testa alta anche di fronte alle avversità.

La cravatta con il tricolore Maison Cilento 1780 è unica nel suo genere: realizzata con la seta italiana più pregiata e di un intenso colore blu navy, riporta sulla pala principale la bandiera allineata a destra, mentre sventola con forza guardando verso il futuro. Questa originale scelta stilistica caratterizza anche i foulard e le pochette dedicati al tricolore, nei quali si ritrova la bandiera triangolare insieme ad un altro disegno particolarmente evocativo, e cioè la scia leggera e quasi impalpabile lasciata dalle Frecce Tricolori durante il loro suggestivo spettacolo nel cielo.

In occasione della Giornata europea celebrata virtualmente lo scorso 9 maggio, Maison Cilento 1780 ha introdotto nella collezione già dedicata alle bandiere un nuovo modello, e cioè una cravatta che riporta l’emblematico tricolore e la bandiera dell’Unione europea affiancate, simboleggiando la vicinanza emotiva agli altri Paesi europei messi a dura prova da una situazione così difficile.

“In questi mesi così complicati di crisi inaspettata e senza precedenti - afferma Mariano Bruno- abbiamo avuto modo di riflettere sui valori veri come la solidarietà tra i popoli che soffrono”.

“In un’ottica di fratellanza -continua Ugo Cilento- tutti i cittadini del mondo diventano una grande famiglia unita nel risolvere le incertezze e per questo ho voluto dedicare alle Nazioni a noi vicine una cravatta che fosse simbolo di identità, coesione e appartenenza. La bandiera porta con sé l’idea di unione, nello scopo o nel destino, oltre che essere veicolo di emozione”.