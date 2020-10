Mango prosegue il suo impegno per la trasparenza. Online le sedi produttive

Mango, proseguendo il suo impegno per la trasparenza e la sostenibilità, ha reso pubblico l'elenco delle fabbriche di produzione di primo livello (Tier 1) della sua catena di approvvigionamento globale, diventando la prima grande azienda del settore moda in Spagna a farlo. L'elenco è consultabile nel sito web dell'azienda e comprende informazioni sulle fabbriche in cui Mango ha realizzato la sua produzione nel corso del 2020, secondo i requisiti del Transparency Pledge Standard (iniziativa lanciata da una coalizione di 9 organizzazioni per i diritti umani e del lavoro che sostiene la trasparenza nelle filiere dell'industria dell'abbigliamento e delle calzature).

La pubblicazione dell’elenco rientra nell'ambito dell'Accordo bilaterale tra Mango e CC.OO. de Industria firmato nel 2018. Questo importante passo avanti nella trasparenza della catena di valore di Mango rappresenta, sia per l'azienda che per la confederazione sindacale, un potente strumento per rafforzare i diritti delle persone che lavorano alla realizzazione dei suoi prodotti, oltre che per promuovere la responsabilità nelle catene di approvvigionamento globali all'interno del settore moda.

Mango e CC.OO. de Industria continueranno a lavorare insieme per rafforzare la due diligence in materia di diritti umani nella propria catena di approvvigionamento e contribuire allo sviluppo di un'industria tessile più sostenibile.