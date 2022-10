Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono a un passo dalle nozze - FOTO

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, secondo i ben informati, sono a un passo dalle nozze

I rumors ormai sono sempre più insistenti, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono pronti al matrimonio. Il settimanale Chi, oggi 6 ottobre, in edicola li ha pizzicati a spasso per la città di Roma, dopo aver festeggiato con la famiglia di Berruti il suo 38esimo compleanno. La coppia a favore dei flash dei paparazzi, che li hanno seguiti per tutta la serata, si sono baciati e scambiati abbracci.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti stanno insieme dal 2020 e le voci sulle nozze programmate per la passata primavera, poi, sono sfumate a causa dei numerosi impegni dell'attore. Il progetto del matrimonio non è stato annullato, solo rimandato di qualche tempo. La deputata sogna una bella cerimonia nella campagna toscana, magari nella villa dei suoi genitori e poi, magari, anche un bambino.



Le numerose voci di crisi fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, poi, sempre smentite dalla coppia



La storia fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è stata molto chiacchierata fin dalle prime uscite pubbliche. Durante gli ultimi mesi del 2021 si è parlato di una crisi tra loro, complici anche messaggi social sibillini e l'assenza dalla scena pubblica. Se l'allontanamento ci sia stato davvero o se fossero solo chiacchiere non si saprà mai, quello che è certo è con il nuovo anno sono tornati a farsi vedere insieme in pompa magna, tra effusioni e coccole che non lasciano dubbi sul loro amore.