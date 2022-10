Martha Stewart diventa star del web. Cucina senza reggiseno a 81 anni. Video

Martha Stewart, 81 anni, conduttrice tv di note trasmissioni Usa, ha cucinato in topless. In un video diventato virale e pubblicato su Instagram sul suo profilo personale, l'influencer ha intrattenuto i follower sponsorizzando il caffè Green Mountain con addosso un grembiule e... nulla più.

Sebbene il video sia stato rilasciato a settembre, è diventato virale negli ultimi giorni. "Mi sto solo godendo il sapore naturale della spezia di zucca di Green Mountain Coffee Roasters, e nient'altro", ha raccontato divertita Stewart nel video.

When you brew full-flavored Pumpkin Spice coffee at home with Green Mountain Coffee Roasters, there’s no need for a coffee run—so savings come naturally. Join me and let’s go #FallNaturale with @greenmtncoffee #FallNaturale #PackedWithGoodness #Partner pic.twitter.com/0pvhCWMqq6