Mary Magdalene, dalla chirurgia estetica all'autosessualità - FOTO

Dalla chirurgia estetica all'autosessualità, torna a far discutere la modella Mary Magdalene

Ritorna a far parlare la modella 30enne, di origini messicane Mary Magdalene, balzata alla cronaca per la sua dipendenza dalla chirurgia estetica. La donna, ora, dichiara di essere autosessuale, ossia, attratta solo da se stessa.

Per il suo aspetto fisico, Mary Magdalene dichiara che non avrebbe nessun problema ad avere un fidanzato, ma non le interessa. Infatti, come riportato dal Daily Mail: "Ho appena scoperto questa sessualità e si chiama autosessuale. Sembra così ridicolo, così stupido, ma per me è davvero fo***amente bello da morire. Autosessuale fondamentalmente significa che sei innamorato di te stesso. So che potrebbe essere percepito come un comportamento narcisistico, ma per me è speciale perché mostra che non hai bisogno di nessuno".

Mary Magdalene e la dipendenza dalla chirurgia estetica

Viso, seno, fondoschiena e altri parti del corpo, a 21 anni, a Mary Magdalene non le piacevano più, così la donna di origini messicane ha iniziato a sottoporsi a diversi interventi di chirurgia estetica. Spesso è stata oggetto di polemiche per il suo aspetto, ma come dichiara: "Sono un essere umano che esiste su questo pianeta a cui letteralmente piace solo la chirurgia". Addirittura, ha rischiato, durante uno degli interventi, di morire.

Mary Magdalene, nonostante abbia messo a repentaglio la vita e la salute, non ha mai pensato di ricorrere all'aiuto di uno psicologo, visto che alcuni avevano ipotizzato che potesse soffrire di dismorfia corporea, cosa che Mary ha negato con fermezza, dichiarando: "Ho imparato così tanto in questo modo… Non mi sento una vittima, non mi sento traumatizzata, mi sento davvero molto fortunata che Dio mi abbia dato questa esperienza di vita davvero unica. Preferisco semplicemente l'aspetto finto esagerato e innaturale. Per ottenere quell'aspetto esagerato, non puoi semplicemente ottenere risultati drammatici con uno o due interventi chirurgici. Ne servono molti".