Matano show per i 50, da Venier a Spadafora: il party tra vip e potere. FOTO

Matano festeggia 50 anni, si moltiplicano le foto del party documentato via Instagram che fanno il giro del web

S'infiamma il caso che ruota attorno ai festeggiamenti del “dolcissimo” conduttore Rai de La vita in diretta, Alberto Matano, che insieme al compagno Riccardo Mannino, con il quale è convolato a nozze solo tre mesi fa, ha deciso di festeggiare un traguardo importante, come quello che sancisce la metà del secolo (anche per Matano i 50 anni sono arrivati), al Jackie O’ di Roma, tra i ristoranti più esclusivi a Roma: ambiente elegante, piatti prelibati e musica dal vivo fino all'alba.

Alberto Matano con la "zia" Mara, imperdibile braccio destro del conduttore Rai



Alla faccia dell'instabilità politica internazionale e della crisi economica nazionale, tutta la “vipperia” Rai si è riunita in un mega party sontuoso e sfarzoso, non badando a spese, foto virali e video. Su Instagram infatti tutto il parterre ha postato simpatici selfie con il conduttore Rai, giocando con smorfie, baci e abbracci.

La giornalista Francesca Barra e Claudio Santamaria, ormai coppia "fissa" dei salotti romani borghesi



A far discutere non sono state però le immagini in sé, quanto la “vipperia” composita e variegata che si è presentata al compleanno di Matano. Dalla zia Mara (Venier), immancabile come sempre, braccio destro del bel conduttore Rai, alla giornalista Francesca Barra con il marito Claudio Santamaria, ormai vip a tutti gli effetti, non più frequentatore delle “borgate” romane, bensì di luoghi chic e sontuosi. C'era poi lei, Eleonora Daniele, conduttrice Rai del talk show Storie Italiane, sempre al top, così come nel piccolo schermo anche nella vita reale. All'appello non sono mancati poi Myrta Merlino con il marito Marco Tardelli, Barbara Palombelli con Francesco Rutelli, così come Enrico Mentana che da La7 ha traslocato per una notte “in Rai”, intrattenendo forse gli ospiti con le sue maratone elettorali.

Il giornalista tv Enrico Mentana, pronto a condurre una delle sue maratone politiche (anche in libera uscita)



Ma non solo tv. A prendersi la scena sono state due personaggi outsider (professionalmente) dal mondo dei media: il virologo Matteo Bassetti, Covid star per eccellenza, che della pandemia ha fatto il suo mantra di vita e che negli ultimi tempi non ha fatto mistero della sua voglia di scendere in campo: che i salotti romani, così pieni della gente che conta, ben nota al pubblico “in” della Capitale, possano diventare il trampolino di lancio atteso? D'altra parte, che Bassetti ambisca a fare il ministro della Salute lo ha ammesso il diretto interessato, molto gradito a parti importanti del centrodestra.

Barbara Palombelli e il marito, nonchè ex politico, Francesco Rutelli: una delle le coppie più longeve tra i vip. Il loro trucco? Vivere "separati"



Stesso dubbio che viene notando la presenza di Vincenzo Spadafora, ex ministro dello Sport, ex M5S e ora in Impegno Civico, forza che sta cercando di ritagliarsi il suo posto al sole in questa campagna elettorale, che vede in pole la coalizione di Cdx guidata da Lega, Fdi e Fi.

La Covid star per eccellenza, Matteo Bassetti, avvinghiato al conduttore Rai Matano



Beh, insomma tra dolci, selfie, palloncini, abbracci e baci, gli amici di Matano sorridono spensierati al Jackie O’ di Roma, ma forse, sotto i banchi del club, oltre a qualche regalo ancora impacchettato, sono in cerca di qualche briciola di “potere”: la tanto ambita affermazione borghese.

Marco Tardelli, andato in goal con Myrta Merlino solo qualche anno fa, si tiene ben stretto uno dei volti più noti di La7

Matano show per i suoi 50 anni - I VIDEO