Matteo Berrettini, fidanzata: è la tennista Ajla Tomljanovic. FOTO

Oggi 5 luglio Wimbledon li vede entrambi impegnati, lui con il bielorusso Ivashka e lei con la britannica Emma Raducanu: sono Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic, la coppia d'oro del tennis.

L'amore tra i due è scoccato proprio a Wimbledon nel 2019 e da lì i due campioni sono inseparabili: il lockdown, infatti, li ha uniti ancora di più, con una convivenza di tre mesi in Florida. Sono tante le foto che testimoniano sui profili social di entrambi la loro storia di amore. "Non è stato facile conquistarla" ha raccontato più volte Matteo Berrettini "in quel periodo ho dovuto lottare più fuori dal campo che dentro al campo”.





All'inizio, infatti, la bella Ajla non sembrava interessata, ma Matteo, che non sa cosa significa arrendersi, si è impegnato giorno per giorno per fare breccia nel suo cuore, fino a che la tennista ha ceduto, e la coppia si è fatta ufficiale, trovando il suo equilibrio.





Ad unirli non c'è solo solo il tennis: Ajla ha infatti dichiarato in una recente intervista che proprio grazie a Matteo ha scoperto l'amore per la pasta che, dopotutto, è un requisito fondamentale per stare con un italiano. I due tennisti hanno infatti rilasciato una divertente intervista doppia a Wimbledon in cui hanno affrontato vari temi: dalle liti in casa agli allenamenti insieme, dai colpi più forti sul campo ai piatti preferiti a tavola.

La fidanzata di Matteo, Ajla Tomljanovic, è nata a Zagabria il 7 maggio 1993, ha tre anni più di lui che è classe 1996, e ha cittadinanza australiana. Figlia di Ratko, campione europeo di pallamano nel 1992 e nel 1993, ed Emina, di origini bosniache, ha trionfato al Roland Garros 2014 contro la numero 3 al mondo Agnieszka Radwanska.