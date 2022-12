Meghan e Harry: i nuovi episodi raccontano il giorno del loro matrimonio

Tutti i dettagli saranno rivelati nella seconda parte della docuserie disponibile su Netflix da giovedì 15 dicembre

Dopo gli episodi dall'uno al tre della docuserie visibile su Netflix che ha come protagonisti il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan, il 15 dicembre arrivano gli episodi dal quattro al sei che rivelano tutti i dettagli del giorno in cui si sono promessi amore eterno.

Quattro anni dopo il grande giorno, Harry e Meghan regalano ai fan i particolari del party in cui si sono scatenati in balli sfrenati. Meghan per l’occasione ha indossato un abito Stella McCartney.

Nel trailer della seconda parte della docuserie il principe Harry, 38 anni, e Meghan, 41 anni, sono stati fotografati mentre ballavano sulle note di Land of 1.000 Dances, di Wilson Picket, durante la serata a Frogmore House, a Windsor, dove la festa è continuata dopo la funzione nella Cappella di San Giorgio e il ricevimento all'ora di pranzo al Castello di Windsor.

Meghan racconta che, dopo la cerimonia ufficiale, volevano qualcosa di leggero ed energico per il loro primo ballo: "Volevo che la musica fosse divertente per il nostro primo ballo", dice, e continua: "È stato il nostro primo ballo. Era così divertente, giravamo come un vortice. È stato fantastico". Poi si vedono le foto dell'evento che mostrano Harry e Meghan che ballano mentre la band suona su un palco alle loro spalle. E sullo sfondo ci sono gli amici e i parenti della coppia.

Ancora, il trailer mostra lo scorrere delle foto in cui Meghan sorride a Sir Elton John, mentre la sua migliore amica Misha Nonoo, stilista, la guarda insieme al marito Mike Hess, erede della fortuna americana Hess Oil.

Poi, la scena passa al Principe Harry, con il papillon tolto e la camicia slacciata, che posa con le braccia intorno ad alcuni dei suoi amici più cari. L'inquadratura finale mostra Mike e Zara Tindall che si esibiscono sulla pista da ballo.

I primi tre episodi della serie Netflix, visibili dall' 8 dicembre, hanno raccontato i primi giorni della relazione della coppia, dal loro primo appuntamento alla Soho House di Londra alla proposta di matrimonio di Harry a Kensington Palace.

Sono anche stati mostrati filmati dell'infanzia di Harry e Meghan e, in generale, gli episodi hanno toccato temi come il razzismo, l'Impero Britannico e il ruolo della stampa britannica nella decisione dei Sussex di abbandonare la loro vita di reali.

Il terzo episodio si è chiuso con la preparazione del matrimonio della coppia nel maggio 2018. Dal trailer si capisce che il quarto episodio riprenderà proprio da qui, per la gioia dei fan che potranno conoscere i particolari di una celebrazione privata del matrimonio che è stata tenuta praticamente segreta.