Meghan e Harry, insieme a Hollywood tra gli studios per un progetto top secret

Harry e Meghan stanno facendo il giro degli studios di Hollywood per proporre un loro progetto cinematografico. Secondo quando riportato da Variety, i duchi di Sussex hanno iniziato a incontrare i vertici dei network già da giugno, per un progetto top secret di cui però i due vorrebbero essere i produttori.

Nessun ritorno davanti alle macchine da presa per l’ex attrice Meghan Markle, quindi, che nei mesi scorsi aveva lavorato a Hollywood, prestando la sua voce nel doppiaggio della docufiction Elephants, ma solo per beneficienza. Il programma infatti, in onda su Disney+, ha destinato i suoi proventi all’organizzazione Elephants Without Borders che si prende cura degli elefanti nel Botswana.

Per quanto riguarda il figlio di Lady D, invece, prima di rinunciare ai titoli reali, aveva annunciato che avrebbe lavorato con Oprah Winfrey a una serie di Apple Tv+ sulla salute mentale. Di recente, poi, Harry è apparso a sorpresa nel trailer del documentario Netflix Rising Phoenix, in uscita nei prossimi giorni, che parla della storia dei giochi paralimpici.

I duchi si sono trasferiti in California dal Canada all'inizio del 2020 e hanno abitato per qualche mese nella gigantesca tenuta dell'attore Tyler Perry. Da qualche settimana si sono sistemati a Montecito, un quartiere esclusivo sul mare di Santa Barbara, comprando una villa da oltre 14 milioni di dollari, perché a Hollywood non avevano abbastanza privacy e la duchessa aveva denunciato l’aggressiva insistenza dei paparazzi che usavano anche droni per catturare degli scatti inediti del figlio Archie.

A giugno, intant, Megan e Harry hanno firmato un contratto con l'agenzia di New York Harry Walker che rappresenta, tra gli altri, anche gli Obama e i Clinton nei giri di conferenze.