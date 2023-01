Melissa Satta e Steven Zhang, nuova coppia: le voci-bomba

Flirt tra Steven Zhang e Melissa Satta? Gli indizi sembrerebbero confermare le indiscrezioni

Da Dagospia arriva l'indiscrezione più discussa sui social nelle ultime ore sul presunto flirt tra il presidente dell’Inter Steven Zhang e la showgirl Melissa Satta. É possibile che ci sia un rapporto sentimentale tra i due.

I complimenti che ha rivolto al presidente dell'Inter sui social, in seguito alla vittoria della Supercoppa, non sono passati inosservati, accendendo la fantasia di molti tifosi. Ad alimentare il gossip c'è anche il selfie in discoteca. I diretti interessati mantengono il silenzio.

Il selfie in discoteca di Melissa Satta e Steven Zhang

A dicembre Melissa Satta e Steven Zhang hanno trascorso la serata nello stesso locale di Miami e il presidente dell'Inter ha postato un selfie con l'ex velina. A seguito della vittoria dei nerazzurri contro il Milan per la finale di Supercoppa, lei ha commentato con un "Complimenti" il post con cui Zhang festeggiava il risultato. É bastato questo a diffondere l'indiscrezione su una loro relazione.

Melissa Satta ha annunciato a ottobre di essersi lasciata con l'imprenditore Mattia Rivetti, dopo due anni. Prima di Rivetti, Satta è stata sposata con il calciatore Kevin Prince Boateng dal 2016 al 2020, ma facevano coppia già da 5 anni prima delle nozze. Ora lui è sposato con Valentina Fradegrada, lei potrebbe aver trovato un nuovo maore in Steven Zhang.

La vita privata di Steven Zhang

Della vita privata di Steven Zhang si sa poco o niente. Sappiamo che a soli 15 anni si è trasferito negli Usa per studiare. Dopo la laurea in economia ha lavorato nelle più importanti banche di investimento. Suo padre Zhang Jindong è il proprietario del Suning Holdings Group che dal 2016 ha acquistato le quote di maggioranza dell’Inter, di cui Steven è presidente dal 2018.

Secondo la rivista Forbes il suo patrimonio personale sarebbe di 7,5 miliardi di dollari. Sulla vita sentimentale ha sempre mantenuto il riserbo più assoluto.